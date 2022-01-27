Після вибуху газу подальшого горіння у приміщенні літньої кухні не відбулося

У селі Чукалівка поруч з Івано-Франківськом у приміщенні літньої кухні вибухнув газ. Внаслідок вибуху травмувався 80-річний власник, його з травмами госпіталізували у обласну лікарню, повідомили в прес-службі ДСНС у Івано-Франківській області.

Повідомлення про вибух газу у селі Чукалівка поруч з Івано-Франківськом рятувальники отримали о 16:55 четвер, 27 січня. «Внаслідок вибуху травмовано власника, 1941 року народження. Руйнування будівлі немає. Рятувальники надали допомогу медикам у транспортуванні постраждалого до автомобіля екстреної медичної допомоги», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

80-річного господаря з травмами госпіталізували до обласної клінічної лікарні. Після вибуху газу подальшого горіння у приміщенні літньої кухні не відбулося. Руйнувань у приміщенні теж немає.