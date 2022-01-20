Вибух трапився в одній із квартир на вул. Київська

В одній зі квартир на вул. Київська на околиці Тернополя стався вибух. Внаслідок надзвичайної події постраждала 57-річна тернополянка, власниця помешкання. Жінку з важкими опіками доправили в тернопільську міську лікарню швидкої допомоги. Головний лікар медустанови Ярослав Чайківський повідомив ZAXID.NET, що потерпіла перебуває в реанімації.

Проте, що 57-річна тернополянка постраждала від вибуху квартирі, повідомили в центрі екстреної медичної допомоги Тернопільщини. Вибух трапився близько опівночі 19 січня на кухні помешкання. Сусіди до пораненої жінки викликали швидку допомогу.

«Бригада швидкої виїжджала 19 січня на вул. Київську о 00:04 в середу, 19 січня. Медики надавали допомогу 57-річній пацієнтці, яка від вибуху отримала важкі опіки усього тіла. Із хімічними опіками 3-4 ступеня обличчя, тулуба, рук та набряком верхніх дихальних шляхів потерпілу, після оперативно наданої медичної допомоги, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги», – повідомляють в центрі екстреної медичної допомоги Тернопільщини.

Медикам постраждали тернополянка розповіла, що раптово вибухнуло повітря біля газової плити. В той момент, вона якраз стояла біля відкритого вогню і розводила спирт.

В тернопільській міські комунальній лікарні швидкої допомоги розповіли ZAXID.NET, що жінка зараз перебуває в реанімації. «57-річній постраждалій надали усю необхідну допомогу. У неї діагностували від 30 до 35 % опіків тіла. А саме опіки обличчя, шиї, рук, ці опіки є поверховими. Але найгірша ситуація в тому, що в неї обпечені верхні дихальні шляхи», – розповів головний лікар тернопільській міські комунальній лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський.