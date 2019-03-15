Терорист із Нової Зеландії у своєму «маніфесті» згадав про Україну

Чому нападник Таррант згадав про Україну наразі невідомо

Муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» Саїд Ісмагілов повідомив, що терорист, який влаштував стрілянину в Новій Зеландії та вбив щонайменше 49 людей, у своїх погрозах, викладених у маніфесті, згадував Україну. Про це муфтій написав у Facebook.



«У «маніфесті» терориста, що вбив сьогодні мусульман в мечеті в Новій Зеландії, згадується Україна, і відповідно загрози адресовані, в тому числі, і мусульманам України: «You will find no reprieve, not in Iceland, not in Poland, not in New Zealand, not in Argentina, not in Ukraine» / «Ви не знайдете спокою ні в Ісландії, ні в Польщі, ні в Новій Зеландії, ні в Аргентині, ні в Україні», – зазначив Ісмагілов.

Він зауважив, що через згадування терористом України на молитві 15 березня у Києві «парафіяни були надзвичайно стурбовані, а дехто взагалі не прийшов на молитву, очікуючи, що теракт може повторитись і в Україні».



«Перед молитвою до мене підходили чоловіки, та питали чи є в нас якісь заходи безпеки, чи викликали ми поліцію або Національну гвардію для охорони мечеті, чи є напоготові джгути та медикаменти, та що робити, як раптом почнуть нас вбивати? Сьогоднішні події та погрози були настільки неочікуваними, що ми, навіть, не встигли продумати заходи безпеки», – повідомив Ісмагілов.



«Маю надію, що в Україні ніколи такого не станеться, проте дивно, чому терористи згадали зі 195 країн світу, лише п’ять країн, і нашу Україну зокрема?» – додав він.

Нагадаємо, в Новій Зелендії 15 березня сталася стрілянина в двох мечетях Крайстчерча і міській лікарні. За останніми даними, кількість загиблих під час теракту досягла вже 49 осіб, також постраждали близько 48 людей.

Одним з терористів був австралієць Брентон Таррант, який написав маніфест, в якому розповів про свої наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт». Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу людей в мечеті. Поліція затримала чотирьох підозрюваних, серед них троє чоловіків і одна жінка.