Терористи напали на дві мечеті в Новій Зеландії: щонайменше 49 вбитих

15 березня близько 13:40 за місцевим часом в новозеландському місті Крайстчерч 28-річний австралієць на ім'я Брентон Таррант разом зі спільниками увійшли у дві місцеві мечететі Масджид Аль Нур та Лінвуд Масджид і розстріляли присутніх там людей. Все, що відбувається, Таррант знімав на GoPro.

За попередніми даними, 49 людей загинули, 48 поранені. Затримано 4 особи: троє чоловіків та одна жінка, повідомляє New Zealand Herald.

Перед нападом Брентон виклав у Twitter (зараз його обліковий запис заблокований) 73-сторінковий маніфест — так само, як зробив норвезький терорист Андерс Брейвік перед своїм нападом.

На ріжках для автомата Брентон написав дати «ключових моментів для становлення європейської цивілізації».

Також Брентон написав, що теракт у Стокгольмі 2017 року (коли вантажівка на великій швидкості в'їхала у натовп людей, внаслідок чого загинуло п'ять осіб, а ще 14 постраждали) вважає ключовою подією, що вплинув на його рішення атакувати мечеть. Найбільше його зачепила доля 11-річної загиблої дівчинки Ебби Аккерлюнд, саме за неї він вирішив «помститися» таким чином, убивши ще десятки людей.

На момент теракту в обох мечетях було загалом близько 500 осіб. Нападники заблокували вхідні двері і відкрили вогонь по людях.

У мережі вже з'явилося відео нападу. На ролику видно, як злочинець підходить до будівлі з помповою рушницею в руках і розстрілює своїх перших жертв. Після цього він бере в руки штурмову гвинтівку і починає стріляти на всі боки, добиваючи поранених. Водночас в поліції не підтверджують, але і не спростовують, що відео належить нападникам, інформує FoxNews.

Повідомляється, що поліція затримала спільників Брентона, а також знешкодила кілька бомб, розташованих у машинах поряд з іншими мечетями.

Прем'єр-міністр країни Джакинда Ардерн заявила, що сьогодні - «один із найтемніших днів Нової Зеландії». Вона назвала цю подію «надзвичайним і безпрецедентним насильством». Школи і державні установи закриті. Поліція закликає місцевих жителів залишатися вдома.

Згодом ВВС, посилаючись на комісара поліції Нової Зеландії Майка Буша, повідомило, що Кількість жертв стрілянини в мечетях новозеландського міста Крайстчерч збільшилася до 49 людей.

За його словами, одній людині (приблизно 20-річний) пред'явлено звинувачення у вбивствах, він постане перед судом у суботу. Участь ще трьох затриманих поки залишається незрозумілою.

Глава українського МЗС Павло Клімкін висловив співчуття Новій Зеландії та засудив цей акт насильства.

We stay together with the people of New Zealand after the heinous mosque attacks in #Christchurch. My thoughts are with all affected by this sickening act of violence and hatred. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 березня 2019 р.

Прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн раніше зазначила, що затримані дотримувалися екстремістських поглядів, але не потрапляли в поле зору поліції.

«Поліції відомо, що в інтернеті є надзвичайно жорстоке відео, що пов'язане з інцидентом у Крайстчерчі. Ми наполегливо закликаємо не поширювати його. Ми працюємо над тим, щоб видалити це відео», - повідомила місцева поліція.

Влада країни повідомила про те, що ще щонайменше 20 людей важко поранені, а тому кількість загиблих може зрости. За попередніми даними, багато хто з жертв і постраждалих в ході атаки - біженці з інших країн, що знайшли притулок в Новій Зеландії.