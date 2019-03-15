Терористи напали на дві мечеті в Новій Зеландії: щонайменше 49 вбитих

28-річний австралієць Брентон Таррант разом зі спільниками вбили 49 та поранили близько 50 людей

СвітАндрій Стець, 15 березня12660

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Терористи напали на дві мечеті в Новій Зеландії: щонайменше 49 вбитих
фото АР
Школи і державні установи закриті. Поліція закликає місцевих жителів залишатися вдома

15 березня близько 13:40 за місцевим часом в новозеландському місті Крайстчерч 28-річний австралієць на ім'я Брентон Таррант разом зі спільниками увійшли у дві місцеві мечететі Масджид Аль Нур та Лінвуд Масджид і розстріляли присутніх там людей. Все, що відбувається, Таррант знімав на GoPro.

За попередніми даними, 49 людей загинули, 48 поранені. Затримано 4 особи: троє чоловіків та одна жінка, повідомляє New Zealand Herald.

Перед нападом Брентон виклав у Twitter (зараз його обліковий запис заблокований) 73-сторінковий маніфест — так само, як зробив норвезький терорист Андерс Брейвік перед своїм нападом.

На ріжках для автомата Брентон написав дати «ключових моментів для становлення європейської цивілізації».

Також Брентон написав, що теракт у Стокгольмі 2017 року (коли вантажівка на великій швидкості в'їхала у натовп людей, внаслідок чого загинуло п'ять осіб, а ще 14 постраждали) вважає ключовою подією, що вплинув на його рішення атакувати мечеть. Найбільше його зачепила доля 11-річної загиблої дівчинки Ебби Аккерлюнд, саме за неї він вирішив «помститися» таким чином, убивши ще десятки людей.

На момент теракту в обох мечетях було загалом близько 500 осіб. Нападники заблокували вхідні двері і відкрили вогонь по людях.

У мережі вже з'явилося відео нападу. На ролику видно, як злочинець підходить до будівлі з помповою рушницею в руках і розстрілює своїх перших жертв. Після цього він бере в руки штурмову гвинтівку і починає стріляти на всі боки, добиваючи поранених. Водночас в поліції не підтверджують, але і не спростовують, що відео належить нападникам, інформує FoxNews.

Обережно! На відео присутнє насильство. Відео 21+

Повідомляється, що поліція затримала спільників Брентона, а також знешкодила кілька бомб, розташованих у машинах поряд з іншими мечетями.

Прем'єр-міністр країни Джакинда Ардерн заявила, що сьогодні - «один із найтемніших днів Нової Зеландії». Вона назвала цю подію «надзвичайним і безпрецедентним насильством». Школи і державні установи закриті. Поліція закликає місцевих жителів залишатися вдома.

Згодом ВВС, посилаючись на комісара поліції Нової Зеландії Майка Буша, повідомило, що Кількість жертв стрілянини в мечетях новозеландського міста Крайстчерч збільшилася до 49 людей.

За його словами, одній людині (приблизно 20-річний) пред'явлено звинувачення у вбивствах, він постане перед судом у суботу. Участь ще трьох затриманих поки залишається незрозумілою.

Глава українського МЗС Павло Клімкін висловив співчуття Новій Зеландії та засудив цей акт насильства.

Прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн раніше зазначила, що затримані дотримувалися екстремістських поглядів, але не потрапляли в поле зору поліції.

Фото АР, CNN, EPA

«Поліції відомо, що в інтернеті є надзвичайно жорстоке відео, що пов'язане з інцидентом у Крайстчерчі. Ми наполегливо закликаємо не поширювати його. Ми працюємо над тим, щоб видалити це відео», - повідомила місцева поліція.

Влада країни повідомила про те, що ще щонайменше 20 людей важко поранені, а тому кількість загиблих може зрости. За попередніми даними, багато хто з жертв і постраждалих в ході атаки - біженці з інших країн, що знайшли притулок в Новій Зеландії.

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