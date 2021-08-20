Tesla Bot Optimus

Генеральний директор Tesla Ілон Маск анонсував створення робота-гуманоїда Tesla Bot із кодовою назвою Optimus. Він розробляється таким чином, щоб поступатись людині у всьому, крім інтелекту.

Optimus – це назва трансформера дружньої до людства раси автоботів – влучна назва для робота від автовиробника. Tesla обіцяє, що її автобот буде абсолютно безпечним для людей.

«Ми налаштовуємо його на механічному і фізичному рівні таким чином, щоб ви змогли втекти від нього і, швидше за все, здолати його», – запевняє Ілон Маск.

Tesla Bot має зріст 1,7 метра та важить 57 кг. При цьому андроїд зможе підіймати предмети вагою 68 кг, а переносити предмети вагою не більше 20 кг зі швидкістю до 8 км/год.

«Оптімус» буде використовувати програмне забезпечення Tesla Autopilot. Він оснащений вісьмома камерами, штучним інтелектом і нейромережею. На місці обличчя в андроїда буде екран.

Маск сказав, що Tesla буде використовувати роботів для виконання рутинних і небезпечних завдань на виробництві. Компанія планує випустити прототип Tesla Bot вже наступного року. Він буде створений з тих же матеріалів, які використовуються в автомобілях Tesla.