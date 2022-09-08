Кількамісячне тигреня зафіксували фотопастки на кордоні зі Словаччиною кілька днів тому

Кількамісячне тигреня, якого зафіксували фотопастки на території Словаччини, знайшлось на Закарпатті. Після кількаденних пошуків поліції та прикордонників виявилося, що тигр наразі перебуває на подвір’ї господарів. Власник тварини заявив, що тигреня нікуди не втікало, а гуляє лише на території його обійстя. Утім, повідомлення прикордонних служб про втечу тварини називає непорозумінням. Разом з тим чоловік підтверджує, що на розповсюдженому прикордонниками фото – його тигреня, але каже, що світлина була зроблена раніше і не на кордоні, а біля його дому.

Як повідомляє словацьке видання Noviny.sk, для пошуків тигра, якого зафіксували фотокамери на українсько-словацькому кордоні, були сформовані спеціальні бригади природоохоронців. Тварину розшукували у гірській місцевості вздовж східного кордону Словаччини.

«Природоохоронці розділилися на дві групи – одна шукала ліси над селом Нова Седліца, інша команда йшла хребтами над селом Брезовець. Але це величезна територія, і шукати на ній тварину – все одно, що шукати голку в стозі сіна. Навіть якщо це дитинча, у нього, звичайно, розвинулося достатньо зубів і кігтів, щоб він також міг завдати шкоди людині», — зазначив у коментарі телеканалу JOJ головний зоолог Кошицького зоопарку Патрік Пасторек.

Словацькі журналісти приїхали до власника тигреня на Закарпаття. Чоловік, який назвався Богданом, стверджував, що на фотографіях, які публікували словацькі прикордонники і природоохоронці, його тигр Талісман. Тварина живе у закарпатця вже п’ять місяців. Чоловік каже, що не розуміє, чому виникла паніка, адже стверджує, що тигреня нікуди не втікає, а гуляє лише на території його господарства.

«Тигр нікуди не дівається, найдальше – піде до струмка купатися», – стверджує Богдан і додає, що фото з тигром у лісі було зроблено недалеко від його будинку відвідувачами. Як фото потрапило до словацьких поліцейських – не розуміє.

Разом із тим речниця прикордонного відділу у Кошице Ленка Іванова у коментарі журналістам зазначила, що словацькі прикордонники отримали повідомленні про тигра, який втік із приватного зоопарку на Закарпатті, від українських колег: «Операційний центр отримав інформацію від українських колег про те, що із зоопарку втік тигр і він має бути біля східного кордону», – зазначила Ленка Іванова, прес-секретарка KR PZ Košice.