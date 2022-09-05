Кількамісячне тигреня втекло із приватного господарства на Закарпатті

На українсько-словацькому кордоні розшукують тигра, який втік із приватного зоопарку на Закарпатті, перейшов кордон і потрапив до Словаччини. Тварину зафіксували фотопастки у лісі на словацькій стороні кордону, також про втечу тигра повідомили закарпатські прикордонники. Природоохоронці зі Словаччини повідомляють, що це – кількамісячне тигреня, яке звикло до присутності людей. Наразі у Словаччині тварину ніхто не бачив, припускають, що тигр міг повернутися на територію Закарпаття, але закликають місцевих мешканців бути обережними.

Про виявлення тигра у лісі на кордоні зі Словаччиною першими повідомила прес-служба словацької прикордонної поліції ввечері у суботу, 3 вересня. Відповідну інформацію розмістили на офіційній сторінці поліції Словаччини у Facebook. У повідомленні зазначалося, що українські прикордонники проінформували словацьку сторону про те, що із приватного зоопарку на Закарпатті втік тигр і зараз він може перебувати на території Словаччини. Тигра також зафіксували фото пастки у лісі.

«Були проінформовані всі прикордонні наряди, керівники прикордонних міст і сіл, а також місцеві мисливці. Закликаємо мешканців прикордонних регіонів бути обережними», – зазначили у поліції.

Як повідомляє словацьке видання Pravda.sk, тигр, якого зафіксували фотопастки на українсько-словацькому кордоні, втік із приватного зоопарку із прикордонного села Стричава на Закарпатті. За словами директора нацпарку Полоніни Мирослава Бураля, якого цитує видання, цю тварину евакуювали із зоопарку зі сходу України на початку повномасштабної війни Росії з Україною. Як зазначають у нацпарку, втекло кількамісячне тигреня, воно утримувалось у неволі й звикло до людей.

«Ми вже знаємо, що це за тварина, але наразі її ніхто не бачив зі словацького боку, нам нічого не повідомляли, можливо, він повернувся. Це кількамісячне дитинча, воно утримувалося у вольєрі, куди його приходили фотографувати сім’ї з дітьми, тому воно звикло до присутності людей», – зазначив Мирослав Бураль.

Пересування молодого тигра зафіксували фотопастки, які знаходяться на території словацького національного парку Полоніни. До патрулювання території словацька поліція залучила ветеринара, місцеві видіння повідомлять, що природоохоронці із поліцейськими готові виловити тигреня і доставити його до зоопарку в Бойніце. Також місцевих мешканців просять не панікувати, а у поліції припускають, що тварина вже могла повернутися на Закарпаття.