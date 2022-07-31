Тіла двох людей виявили у селі Хом’яківка недалеко від берега кар'єру

Із кар'єру в селі Хом’яківка рятувальники витягли тіла чоловіка та жінки. Тіла знаходилися на поверхні води неподалік від берега. Наразі особи загиблих та обставини події встановлюють правоохоронці.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, виклик про виявлення двох тіл у від кар'єру в селі Хом’яківка Тисменицької територіальної громади надійшов рятувальникам о 06:07 неділі, 31 липня. Тіла знаходилися близько від берега.

«На місці події рятувальники встановили, що на поверхні води на відстані 2 м від берега знаходиться тіло жінки, а на відстані 4 м від берега тіло чоловіка. Надзвичайники за допомогою плавзасобу та мотузки витягли тіла двох людей на берег та передали працівникам поліції», — йдеться у повідомленні.

Жодних деталей інциденту наразі не повідомляється. Особи загиблих та обставини випадку встановлятимуть правоохоронці.