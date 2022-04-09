Романівський тимчасовий міст в Ірпені запрацює вже завтра

Тимчасовий міст в Ірпені запрацює вже в неділю, 10 квітня. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Усе відбудуємо і вже відбудовуємо!!! Романівський міст в Ірпені запрацює вже завтра. Влада працює ударними темпами, щоб відновити інфраструктуру постраждалих від російської агресії регіонів», – написав у суботу, 9 квітня, Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

За його словами, зараз це тимчасовий насипний міст, який дозволить рух, постачання гуманітарної допомоги та пришвидшить відновлення міста Ірпінь. Згодом міст буде відбудований повністю.

На початку березеня під час евакуації людей з Ірпеня росіяни також підірвали залізничну колію.

Нагадаємо, 28 березня українські війська звільнили від російської окупації місто Ірпінь, що у передмісті Києва. До того місто близько трьох тижнів перебувало в окупації. Після цього в місті були знайдені вбитими дорослі й діти, деякі з них – із ознаками зґвалтувань та катувань.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, на Google Maps мають з’явитися панорамні знімки зруйнованих українських міст. Першим має стати саме Ірпінь. Перші панорамні знімки зруйнованого міста планують оприлюднити наступного тижня.