З настанням холодів, потрібно почати задумуватися про те, як утеплити свинарник та хлів, щоб тварини спокійно пережили морози. УНІАН розповідає, як зробити це бюджетніше.

Чим бюджетно утеплити сарай?

Температурний мінімум у приміщенні залежить від того, який вік у ваших свиней. Дорослим особинам достатньо 15°C, тоді як поросятам потрібно 18-22°C. Щоб забезпечити їм ці умови, потрібно спочатку добре прибрати приміщення від сміття та бруду. А якщо там занадто мокро, то потрібно залити сарай підсохнути.

Для підлоги використовуйте мінеральну вату та пінопласт, вони забезпечать якісну теплоізоляцію. Спочатку розміщуємо мінвату та накриваємо її пінопластом, а зверху вистилаємо плівку, щоб захистити матеріали від вологи. Але важливо слідкувати за тим, щоб на підлозі не залишалося щілин, через які буде проникати холод. Далі накриваємо все дошками або фанерою, щоб захистити від пошкоджень.

Для стін підійде піноплекс, мінеральна вата чи пінопласт. Стіни повинні бути без тріщин та сухими. Усі щілини мають бути герметично закриті, а нижню частину стін потрібно обробити гідроізоляцією. Потім встановіть обраний утеплювач та закрийте його фанерою.

Також багато хто забуває про стелю, хоча через неї також втрачається багато тепла. Для неї використовуємо мінеральну вату або пінопласт і кріпимо їх за допомогою клею або спеціальних кріплень. Зверху покриття можна затягнути плівкою, щоб матеріали не вбирали вологу з повітря. Захисне покриття з дощок або фанери в цьому разі не потрібне, оскільки тварини не дістають до цієї частини приміщення.

Якщо у ваших краях холодні зими, то краще захистити приміщення від морозу і зовні. Для цього потрібно видалити старе тинькування або фарбу, а також весь бруд. Обробляємо поверхню антисептиком і засобом від грибка, коли поверхня просохне і буде готова, можна починати утеплювати. По низу стіни кріпимо стартовий профіль, а пінопласт змащуємо по краях і в середині клеєм, притискаємо до стіни і даємо закріпитися. Якщо будуть щілини, їх потрібно закрити вузькими смужками пінопласту або задути монтажною піною. А коли клей підсохне, наступного дня, додатково закріплюємо дюбелями для теплоізоляції. Наносимо шар клею і втоплюємо в нього склотканинну сітку. Коли армувальний шар підсохне, проходимося ґрунтовкою і фарбуємо або закриваємо все тинькуванням.