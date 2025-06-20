Хоча свині всеїдні, принцип «нехай їдять те, що інші не зʼїли» не працює

Більшість ферм обираю для годування свиней сухий корм. Такий тип корму економить час, забезпечує гігієнічність, збалансоване харчування та стабільний приріст ваги. Проте потрібно враховувати безліч нюансів у виборі правильного раціону. Головна технологиня компанії «Крамар» Оксана Яценко розповіла Kurkul, які корми потрібні свиням та як уникнути помилок у вигодовуванні.

Що свині їдять охоче та чому запах відіграє ключову роль?

Хоча свині всеїдні, принцип «нехай їдять те, що інші не зʼїли» не працює. Годування залишками може викликати стрес та зменшення набору маси. Тому на фермах використовують повнораціонні кормосуміші або комбікорми, які балансують необхідними елементами. Але навіть якісний корм свині можуть відмовлятися їсти, якщо він не має привабливого запаху та смаку.

«У свиней дуже розвинені органи нюху, і вони охоче поїдають їжу, яка смачно пахне. Зокрема, свині найбільше полюбляють солодкуваті запахи, а також запахи м'яса та риби», – зазначила Оксана Яценко.

Тому деякі компанії додають натуральні смакові додатки та ароматизатори, аби корм мав апетитний запах.

«Залежно від віку свині та потреб, ми додаємо аромати вишні, цукерок, барбарису. Для найменших поросят створюємо корм із запахом топленого молока», – додала технологиня.

Що повинно входити до складу повноцінного корму?