Чим треба годувати свиней, щоб вони швидко росли і набирали вагу
Більшість ферм обираю для годування свиней сухий корм. Такий тип корму економить час, забезпечує гігієнічність, збалансоване харчування та стабільний приріст ваги. Проте потрібно враховувати безліч нюансів у виборі правильного раціону. Головна технологиня компанії «Крамар» Оксана Яценко розповіла Kurkul, які корми потрібні свиням та як уникнути помилок у вигодовуванні.
Що свині їдять охоче та чому запах відіграє ключову роль?
Хоча свині всеїдні, принцип «нехай їдять те, що інші не зʼїли» не працює. Годування залишками може викликати стрес та зменшення набору маси. Тому на фермах використовують повнораціонні кормосуміші або комбікорми, які балансують необхідними елементами. Але навіть якісний корм свині можуть відмовлятися їсти, якщо він не має привабливого запаху та смаку.
«У свиней дуже розвинені органи нюху, і вони охоче поїдають їжу, яка смачно пахне. Зокрема, свині найбільше полюбляють солодкуваті запахи, а також запахи м'яса та риби», – зазначила Оксана Яценко.
Тому деякі компанії додають натуральні смакові додатки та ароматизатори, аби корм мав апетитний запах.
«Залежно від віку свині та потреб, ми додаємо аромати вишні, цукерок, барбарису. Для найменших поросят створюємо корм із запахом топленого молока», – додала технологиня.
Що повинно входити до складу повноцінного корму?
- Зернова група. Вона складає основу корму, а також є головним джерелом калорій та корисних речовин. Сюди можуть входити у різних кількостях кукурудза, пшениця, овес, ячмінь, горох, висівки. Залежно від віку тварини, частку кожного зерна коригують. Вміст кормового борошна не має перевищувати 30%, щоб не викликати виразку шлунку у свиней.
- Амінокислоти. Особливо важливі лізин, треонін, метіонін, триптофан, лейцин, ізолейцин, гістидин та інші. Нестача навіть однієї з амінокислот призводить до зниження швидкості росту, погіршення репродуктивної здатності, підвищення витрат кормів на одиницю продукції.
- Макуха соєва та соняшникова. Зі слів фахівчині, вони повинні бути тільки найкращої якості. Соняшникова макуха з неочищеного насіння містить 32-34% білку, 17-19% клітковини і високий показник засвоюваності. Соєва макуха включає 44-46% білка, і має найвищий вміст протеїну серед кормів рослинного походження.
- Вітамінна та мінеральна групи. У раціонні повинні бути вітаміни А, D, Е, В1-3, В5 і В12. Також слід контролювати склад кальцію, фосфору, натрію і хлору (кухонної солі) та основних мікроелементів. Їхня нестача компенсується кормовими добавками (крейдою, фосфатами, кухонною сіллю, фосфогіпсом тощо). Необхідно контролювати вміст вітамінів у преміксах та комбікормах, оскільки у процесі зберігання йде втрата їхньої активності.