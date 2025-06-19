На продуктивність свині також впливає і генотип.

Щоб свинарство було прибутковим, важливо правильно обрати породу свиней, адже на продуктивність свині також впливає і генотип. Ava-Market розповідає про десять порід, які найкраще підходять для власного господарства.

10 найкращих порід для розведення

Велика біла порода.

Найпоширеніша порода, яку легко купити в будь-якому регіоні України. Генотип характеризується невибагливістю, хорошою адаптацією до будь-яких умов утримання та годівлі. Підходять для вирощування на м’ясо. Але можуть страждати від морозів, а при вигульному утриманні в південних регіонах може обгоріти на сонці.

Дюрок.

Це порода м’ясного напряму. При повноцінному раціоні з туші реально отримати 75% м’яса. Жива маса кнурів – до 400 кг, свиноматок – до 260 кг. Ця порода встановила світовий рекорд середньодобового приросту серед свиней – 1016 г. Масу 100 кг молодняк досягає в 5-6 місяців при повноцінному годуванні. М'ясо з хорошою мармуровістю, підходить для стейків та сиров'ялення.

Ландрас.

Універсальна порода білої масті, також невибаглива до умов утримання. Підходить для беконної та м’ясної відгодівлі. Середньодобовий приріст – до 600 г. Вихід чистого м'яса з однієї туші становить в середньому 56-58%. Товщина сала по спині – до 3 см.

Полтавська м’ясна порода.

Цей генотип м’ясного типу продуктивності. Характеризується невибагливістю до умов утримання. Підходить для отримання пісного м'яса з вираженим ніжним смаком. Порода ідеальна для виготовлення м'ясних делікатесів, ковбас. Вихід м'яса з тушки – 60-55%.

В'єтнамська вислобрюха свиня.

Генотип, який характеризується високою плодючістю (12-14 поросят), ранньою статевою зрілістю, невибагливістю до умов утримання. Тварини плямисті, на білому тлі чорні, сірі, плями. Висячі вуха, бочкоподібний тулуб, висячий живіт. Швидко відгодовуються.

Гемпшир.

Ця порода м’ясного напряму, проте також вона відрізняється хорошими адаптаційними властивостями до умов утримання. Вихід м'яса з туші – від 60%. Свині цієї породи повільно ростуть до 7 місяців, а далі швидко набирають вагу. Недоліком породи може бути лякливість, тому краще їх тримати невеликими групами окремо від інших тварин.

Українська степова біла.

Порода універсального напряму. Коли в умовах спеки з температурою повітря вище 25°C деякі генотипи перестають їсти, страждають від задишки та набряку легенів, ця порода легко зберігає темп відгодівлі. Товщина сала – до 5 см.

Миргородська.

Унікальна і ендемічна порода України. Генотип сального напрямку. Добре відгодовується на зелених кормах, випасі, картоплі, гарбузах. Внаслідок товстого сала і густої щетини легко переносить холод. М'ясо і сало свиней миргородської породи має смак дичини, але ніжніше і м'якше. Зазвичай порода характеризується невибагливістю та хорошими материнськими якостями.

Мангалиця.

Свині цієї породи зовні нагадують овечок через руду кучеряву щетину. Запліднювати свиноматок можна з 6 місяців. Вихід м'яса з туші дорівнює 60%, прошарок сала – до 4 см. Генотип стійкий до суворих умов утримання, з легкістю переносить зимівлю в неопалюваних приміщеннях.

Велика чорна порода

За невибагливістю та швидкістю відгодівлі її порівнюють з в’єтнамськими свинями. Ця порода має сальний тип продуктивності. Тварини невибагливі до кормів, можуть перебувати на випасі, але бояться протягів та морозів. При схрещуванні з великою білою породою підвищується багатоплідність, скорочується термін відгодівлі тварин на 15 діб, а також збільшується вихід м’яса з туші.