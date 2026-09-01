Томатно-сливовий соус на зиму виходить ароматним, густим і з приємним поєднанням солодкуватих слив та стиглих помідорів. Часник і кінза додають йому насиченого аромату, а чорний перець робить смак виразнішим. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Сливи червоні 350 г Помідори 350 г Зубки часнику 5 шт. Кінза 5 гілочок Сіль 1 ч. л. Перець чорний мелений 0,5 ч. л. Олія соняшникова 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Помийте сливи, розріжте їх і видаліть кісточки. Перебийте м'якуш блендером до однорідності та перелийте у велику каструлю.

Крок 2 Помийте помідори, наріжте шматочками та перебийте блендером. Додайте томатне пюре до сливового. Якщо немає блендера, пропустіть сливи й помідори через м’ясорубку.

Крок 3 Очистьте часник і дрібно порубайте ножем. Помийте кінзу, обсушіть її та наріжте. Грубі стебла не використовуйте. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Влийте соняшникову олію до сливово-томатного пюре. Поставте каструлю на середній вогонь і, постійно помішуючи, доведіть суміш до кипіння.

Крок 5 Додайте сіль і мелений чорний перець. Зменште вогонь і тушкуйте соус приблизно 45 хвилин, періодично перемішуючи.

Крок 6 Додайте подрібнений часник і кінзу, добре перемішайте та вимкніть вогонь.

Крок 7 Накрийте каструлю кришкою та залиште соус охолонути до теплого стану.