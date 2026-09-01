Томатно-сливовий соус на зиму. Рецепт дня
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Томатно-сливовий соус на зиму виходить ароматним, густим і з приємним поєднанням солодкуватих слив та стиглих помідорів. Часник і кінза додають йому насиченого аромату, а чорний перець робить смак виразнішим. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Сливи червоні
|350 г
|Помідори
|350 г
|Зубки часнику
|5 шт.
|Кінза
|5 гілочок
|Сіль
|1 ч. л.
|Перець чорний мелений
|0,5 ч. л.
|Олія соняшникова
|1 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте сливи, розріжте їх і видаліть кісточки. Перебийте м'якуш блендером до однорідності та перелийте у велику каструлю.
Крок 2
Помийте помідори, наріжте шматочками та перебийте блендером. Додайте томатне пюре до сливового. Якщо немає блендера, пропустіть сливи й помідори через м’ясорубку.
Крок 3
Очистьте часник і дрібно порубайте ножем. Помийте кінзу, обсушіть її та наріжте. Грубі стебла не використовуйте.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Влийте соняшникову олію до сливово-томатного пюре. Поставте каструлю на середній вогонь і, постійно помішуючи, доведіть суміш до кипіння.
Крок 5
Додайте сіль і мелений чорний перець. Зменште вогонь і тушкуйте соус приблизно 45 хвилин, періодично перемішуючи.
Крок 6
Додайте подрібнений часник і кінзу, добре перемішайте та вимкніть вогонь.
Крок 7
Накрийте каструлю кришкою та залиште соус охолонути до теплого стану.
Крок 8
Розкладіть готовий соус у попередньо стерилізовані банки, щільно закрийте кришками та залиште до повного охолодження.