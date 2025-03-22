Щоб не втратити гроші і житло, переконайтеся, що не робите цих помилок

Купівля власної квартири – це не лише велика інвестиція, а й мрії та сподівання на щасливе життя в своєму домі. Щоб ці мрії не розбилися об небажану реальність, а гроші не були втрачені, варто уникати п’яти поширених помилок під час купівлі нерухомості. Що це за помилки, розповідає адвокатське об’єднання «Бачинський і партнери».

Перша помилка: неуважне читання договору (і цього пункту)

Забудовник може запропонувати підписати попередній договір, договір купівлі-продажу деривативу, договір купівлі-продажу майнових прав тощо. Що б це не був за договір, його потрібно уважно прочитати і зрозуміти його зміст, всі нюанси і наслідки підписання.

Варто взяти договір додому і ретельно його вивчити в спокійній обстановці. Або ж можна звернутися до фахового юриста з нерухомості.

У будь-якому договорі основними є такі пункти:

точна адреса квартири, план квартири і так звана специфікація – детальний опис внутрішнього опорядження;

розрахунки між сторонами, включно з ціною квартири, умовами розтермінування, доплатою за квадратні метри після фактичних замірів БТІ тощо;

відповідальність сторін, а саме – забудовника у випадку прострочення здачі будинку в експлуатацію, і ваша – у випадку прострочення внесення платежів, відмови від укладення договору купівлі-продажу тощо.

Визначення розмитих характеристик дозволяє забудовнику в майбутньому здешевити будівництво, використовуючи неякісні матеріали та обладнання.

Друга помилка: підписання договору без перевірки дозвільних документів

Більшість покупців переконані, що договір – це найважливіше. Але будівництво житла залежить не від того, чи підписаний договір, а від наявності документів:

на земельну ділянку;

містобудівних умов та обмежень забудови;

експертного звіту проєктної документації;

дозволу на виконання будівельних робіт;

технічних умовина підключення комунікацій.

Наявність більшості з цих документів можна перевірити самостійно або за допомогою юриста, деякі – потрібно витребувати в забудовника. Добросовісний забудовник легко погодиться надати всі документи.

Третя помилка: вибір за найнижчою ціною або акціями від забудовника

Низька ціна може свідчити про майбутні проблеми з будівництвом. Наприклад, коли забудовник бере участь у судових процесах щодо земельної ділянки чи дозволу на виконання будівельних робіт і доля такого будівництва залишається невідомою.

Також буває, що будівництво ведеться лише за інвестовані кошти майбутніх власників квартир. Низька ціна в такому випадку пояснюється необхідністю для забудовника якнайшвидшого надходження додаткових коштів від нових покупців.

Не знаєте, якого забудовника обрати? Віддавайте перевагу лідеру на ринку. «Інтергал-Буд» має першість серед приватних забудовників України. За 21 рік існування компанія досягла значних результатів у сфері будівництва житлової та комерційної нерухомості. Та головне – в «Інтергал-Буд» знають, як вести будівництво за рахунок власних коштів та без жодної недобудови.

Але в першу чергу низька ціна – це ознака неякісного будівництва. Адже є певна собівартість, тож дві новобудови, розташовані поряд і зі схожими характеристиками не можуть кардинально відрізнятися в ціні.

Четверта помилка: довіра до забудовника, що базується на рекламі, а не на аналізі

Якою б заманливою не була реклама, як би доступно вона не пояснювала, що вам потрібно купити квартиру саме в цього забудовника, девелопера все одно потрібно перевірити. Як це зробити, ZAXID.NET писав в матеріалі «На що зертати увагу під час вибору забудовника».

П’ята помилка: впевненість в тому, що нотаріус все перевірить

По-перше, нотаріус перевіряє сам договір на відповідність законодавству, дієздатність сторін, їх справжнє волевиявлення, але він не зобов’язаний перевіряти дозвільні документи на будівництво, наявність судових спорів у забудовника тощо.

По-друге, не кожна схема продажу квартири у новобудові вимагає участі нотаріуса.

Перша купівля власної нерухомості може супроводжуватися багатьма невідомими, що лякають. Проте знання про те, як і де перевірити інформація, що спитати в забудовника, як розрахувати бюджет на покупку тощо додадуть впевненості і зменшать ризики.