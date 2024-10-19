Мабуть, у містах є люди, які не пам'ятають, коли востаннє бачили горобця на власні очі. Чи можна повернути цих птахів у міста?

Будь-який мешканець міста підтвердить, що в міському ландшафті сьогодні вкрай рідко зустрічаються горобці. Мабуть, є люди, які не бачили міських горобців вже кілька років. Ольга Яремченко з Українського товариства охорони птахів розповіла ВВС Україна про основні причини зникнення горобців.

Яка ситуація з горобцями в Україні

Українське товариство охорони птахів оголосило 2024 рік роком хатнього горобця, щоб привернути увагу до птаха. Щоб мати змогу описати ситуацію з горобцями в Україні сьогодні, бракує інформації, говорить Ольга Яремченко.

Потрібно провести тотальний облік птаха. Адже зараз немає достовірних даних про те, де і яка кількість птахів – де їх стало менше, а де, може більше.

Наступного року Українське товариство охорони птахів планує ініціювати загальний облік горобців в Україні. Лише після цього можна буде відповісти, що відбувається з горобцями в Україні.

Чому у містах меншає горобців

Причин для цього, говорять орнітологи, більше, ніж достатньо. Серед основних і таких, що залежать від людей, можна назвати такі:

Особливості сучасної архітектури з гладенькими стінами і дахами без карнизів, де горобці не можуть гніздитися;

Перетворення горищ на засклені мансарди і квартири;

Зміна способів збору й утилізації сміття – раніше горобці масово харчувалися на смітниках, тепер відходи у щільних пакетах, а контейнери – герметичні;

Переслідування з боку хижаків;

Використання хімікатів, що може призводити до отруєння птахів;

Брак природного корму в місті через викошені газони, де комахи і гусінь не живуть;

Мала кількість або тотальна стрижка кущів, в яких раніше гніздилися горобці;

Воєнні дії.

Через зменшення кількості місць для гніздування і брак корму горобці можуть перебиратися з міст подалі від людей.

Як можна покращити міські умови для горобців

Щоб наші діти знали, як виглядають горобці, не лише з книжок і відео, можна створити для них в місті більш привабливі умови. Передусім, птахам, і не лише горобцям, потрібне чисте повітря, чим більшість українських міст похвалитися не можуть.

Якщо ж говорити не про такі глобальні речі, то є багато способів допомогти горобцям. Наприклад:

Створити місця для гніздування зі штучними гніздами чи висадкою чагарників;

Збільшити кількість природного корму завдяки газонам з різнотрав’ям;

Встановлювати годівниці в холодну пору року і поїлки;

Не використовувати в містах пестициди;

Популяризувати інформацію про горобців та їхню користь.

Чим корисні горобці

Горобці чудово знищують комах-шкідників. Під час вигодовування одного виводка, горобці, за приблизними підрахунками, знищують до 30 тис. шкідників.

Серед іншого, горобці допомагають боротися з каштановою міллю. Отже, без них міська рослинність буде хворіти і зникати.