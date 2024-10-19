Основні причини зникнення горобців у містах і що з цим робити
Будь-який мешканець міста підтвердить, що в міському ландшафті сьогодні вкрай рідко зустрічаються горобці. Мабуть, є люди, які не бачили міських горобців вже кілька років. Ольга Яремченко з Українського товариства охорони птахів розповіла ВВС Україна про основні причини зникнення горобців.
Яка ситуація з горобцями в Україні
Українське товариство охорони птахів оголосило 2024 рік роком хатнього горобця, щоб привернути увагу до птаха. Щоб мати змогу описати ситуацію з горобцями в Україні сьогодні, бракує інформації, говорить Ольга Яремченко.
Потрібно провести тотальний облік птаха. Адже зараз немає достовірних даних про те, де і яка кількість птахів – де їх стало менше, а де, може більше.
Наступного року Українське товариство охорони птахів планує ініціювати загальний облік горобців в Україні. Лише після цього можна буде відповісти, що відбувається з горобцями в Україні.
Чому у містах меншає горобців
Причин для цього, говорять орнітологи, більше, ніж достатньо. Серед основних і таких, що залежать від людей, можна назвати такі:
- Особливості сучасної архітектури з гладенькими стінами і дахами без карнизів, де горобці не можуть гніздитися;
- Перетворення горищ на засклені мансарди і квартири;
- Зміна способів збору й утилізації сміття – раніше горобці масово харчувалися на смітниках, тепер відходи у щільних пакетах, а контейнери – герметичні;
- Переслідування з боку хижаків;
- Використання хімікатів, що може призводити до отруєння птахів;
- Брак природного корму в місті через викошені газони, де комахи і гусінь не живуть;
- Мала кількість або тотальна стрижка кущів, в яких раніше гніздилися горобці;
- Воєнні дії.
Через зменшення кількості місць для гніздування і брак корму горобці можуть перебиратися з міст подалі від людей.
Як можна покращити міські умови для горобців
Щоб наші діти знали, як виглядають горобці, не лише з книжок і відео, можна створити для них в місті більш привабливі умови. Передусім, птахам, і не лише горобцям, потрібне чисте повітря, чим більшість українських міст похвалитися не можуть.
Якщо ж говорити не про такі глобальні речі, то є багато способів допомогти горобцям. Наприклад:
- Створити місця для гніздування зі штучними гніздами чи висадкою чагарників;
- Збільшити кількість природного корму завдяки газонам з різнотрав’ям;
- Встановлювати годівниці в холодну пору року і поїлки;
- Не використовувати в містах пестициди;
- Популяризувати інформацію про горобців та їхню користь.
Чим корисні горобці
Горобці чудово знищують комах-шкідників. Під час вигодовування одного виводка, горобці, за приблизними підрахунками, знищують до 30 тис. шкідників.
Серед іншого, горобці допомагають боротися з каштановою міллю. Отже, без них міська рослинність буде хворіти і зникати.