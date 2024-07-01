У Львові качок можна зустріти в Горіховому гаю, на Піскових озерах, в озері на Знесенні та в інших водоймах

Мешканці міст люблять відпочивати біля водойм. Окрім прохолоди у спеку, це також дає трохи спілкування з дикою природою – зокрема, з качками, що живуть на озерах. Багатьом відвідувачам озер хочеться якось взаємодіяти з птахами. І тут на думку спадає погодувати їх, що особливо цікаво для дітей. Утім, так робити не можна. А найбільша небезпека для диких качок у місті – це підгодівля їх хлібом.

Kufer.media розповідає, чому в принципі не можна годувати диких качок, яка небезпека у підгодівлі хлібом і що робити, якщо все ж сильно хочеться.

Дикий означає самостійний

Качки – дикі тварини, які мають добувати собі їжу самостійно. Якщо ви почнете підгодовувати каченят, у дорослому віці їм буде важко виживати без допомоги людей. Щойно ви припините годувати птахів, вони просто загинуть.

Птах може перестати літати

У хлібі немає поживних речовин, потрібних для підтримки здоров'я качки. Тож, коли ви годуєте качку хлібом, вона припиняє їсти іншу корисну їжу. Через це птах може захворіти: його крила стирчатимуть, а не обтічно лежатимуть на тілі. Це захворювання називають «крилами янгола». Внаслідок нього качка більше не зможе літати.

Забруднення озера, що є екосистемою

Той хліб, що качки не з' їдять, лежатиме на дні водойми. Це пришвидшуватиме ріст бактерій та водоростей, що виділяють токсини, шкідливі для популяції риб, а також створюватиме сморід. Дім для стількох тварин буде руйнуватися. Також мокрий та гнилий хліб – ідеальне місце для розмноження цвілі, яка може потрапляти у легені птаха.

Приманка для лептоспірозу

Хліб, який залишиться лежати на березі водойми, може приваблювати щурів. Вони переносять лептоспіроз. Це небезпечне інфекційне захворювання, що призводить до ураження нирок і печінки, запалення мембрани навколо головного і спинного мозку, чи навіть смерті.

Якщо дуже хочеться

Підгодовувати диких качок варто тільки у сильні морози – від 15°C і нижче, або якщо ви бачите, що птах травмований чи хворий.

Якщо дуже хочеться пригостити чимось птаха, то науковці рекомендують запропонувати птахам:

Трохи винограду без кісточок, розрізаного навпіл;

Зернятка свіжої кукурудзи;

Зелений горошок;

Овес.

Водночас ви можете підгодовувати інших міських тварин – безпритульних котів і собак, які не можуть самостійно добути собі їжу. Пару пакетиків корму в сумці завжди стануть в нагоді. Також у сильну спеку поставте на вулиці кілька мисочок із чистою водою для вуличних тварин – це може врятувати їм життя.