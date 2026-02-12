Олександра Меркушина може бути задоволена своїм результатом

На Олімпійських іграх в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо закінчився п’ятий змагальний день, в якому за медалі змагались у біатлоні, гірськолижному та санному спорті, а також у лижному двоборстві.

Українські спортсмени поки залишаються без нагород. Яка країна лідирує у медальному заліку станом на 11 лютого та яке місце посідає Україна – читайте на ZAXID.NET.

У біатлонній індивідуальній гонці серед жінок золото і срібло завоювали представниці Франції – Жулія Сімон та Лу Жанмонно. Бронза у болгарки Лори Христової. Одразу дві українки потрапили у топ-20 змагань: Олександра Меркушина фінішувала на 17-й сходинці (для неї цей результат став найкращим в кар’єрі), а Христина Дмитренко одразу після неї (18-е місце). Натомість Юлія Джима стала 53-ю, а Дарина Чалик посіла 61-е місце.

У лижному двоборстві (стрибки з трампліну) перемогу святкував норвежець Єнс Лурос Офтебру. Австрієць Йоханнес Лампартер став другим, а замкнув трійку фін Ееро Хірвонен. Олександр Шумбарець та Дмитро Мазурчук посіли 27-му та 30-ту позиції відповідно.

У супергіганті з гірськолижного спорту золото і бронзу взяли швейцарці Франьо фон Альмен та Марк Одерматт, а срібло в американця Раяна Кокран-Сігла. Дмитро Шеп’юк фінішував 36-м – це передостанній результат серед спортсменів, які змогли дістатися фінішу (українець обійшов лише спортсмена з Ірландії). До слова, наш гірськолижник, перетнувши фініш, продемонстрував напис на рукавиці: «Ukr heroes with us», підтримавши таким чином Владислава Гераскевича у його боротьбі з МОК.

У санному спорті найкращим став дует з Італії – Андреа Феттер/Маріон Обергофер. Другими фінішували представниці Німеччини (Даяна Айтбергер/Магдалена Мачина), а третіми прийшли Селіна Егле/Лара Кіпп з Австрії. Українки Олена Стецків та Олександра Мох за підсумками двох заїздів стали сьомими серед 11 екіпажів.

У чоловіків золото теж за італійцями (Еммануель Рідер/Симон Кайнзвальднер). Далі розсташувалась Австрія (Томас Штой/Вольфганг Кіндль) та Німеччина (Тобіас Вендль/Тобіас Арльт). Найкращий результат серед українських санкарів показали Ігор Гой та Назарій Качмар – 14-та позиція. Богдан Бабура та Данило Марциновський посіли 16-те місце.

Як наслідок, медальний залік упевнено очолює збірна Норвегії – в її доробку 7 золотих, 2 срібні та 4 бронзові нагороди. На другій сходинці США, а господарі змагань – італійці – треті.

Медальний залік Олімпіади станом на 11 лютого

№ Країна Золото Срібло Бронза Усього 1 Норвегія 7 2 4 13 2 США 4 6 2 12 3 Італія 4 2 7 13 4 Швейцарія 4 1 2 7 5 Німеччина 3 3 2 8 6 Франція 3 3 1 7 7 Швеція 3 2 1 6 8 Австрія 2 5 1 8 9 Японія 2 2 4 8 10 Нідерланди 1 2 0 3 11 Словенія 1 1 0 2 11 Чехія 1 1 0 2 13 Канада 0 1 3 4 14 Китай 0 1 2 3 15 Нова Зеландія 0 1 1 2 15 Південна Корея 0 1 1 2 17 Латвія 0 1 0 1 17 Польща 0 1 0 1 19 Болгарія 0 0 2 2 20 Бельгія 0 0 1 1 20 Фінляндія 0 0 1 1 Україна 0 0 0 0

Де дивитися Олімпіаду-2026

В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;

сайт «Суспільне Спорт»;

«Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).