Топрезультат Меркушиної і жест Шеп'юка: медальний залік Олімпіади-2026 станом на 11 лютого
Дмитро Шеп'юк у супергіганті фінішував передостаннім
До теми
-
Українець, який налякав МОК.
Хто такий Владислав Гераскевич, який збурив Олімпіаду-2026 ZAXID.NET
-
Найкраща снайперка сезону й перша олімпійська чемпіонка.
Цікаві факти з життя Юлії Джими, які ви могли не знати ZAXID.NET
- Шорттрекісту Олегу Гандею заборонили виступати у шоломі з цитатою Ліни Костенко ZAXID.NET
На Олімпійських іграх в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо закінчився п’ятий змагальний день, в якому за медалі змагались у біатлоні, гірськолижному та санному спорті, а також у лижному двоборстві.
Українські спортсмени поки залишаються без нагород. Яка країна лідирує у медальному заліку станом на 11 лютого та яке місце посідає Україна – читайте на ZAXID.NET.
У біатлонній індивідуальній гонці серед жінок золото і срібло завоювали представниці Франції – Жулія Сімон та Лу Жанмонно. Бронза у болгарки Лори Христової. Одразу дві українки потрапили у топ-20 змагань: Олександра Меркушина фінішувала на 17-й сходинці (для неї цей результат став найкращим в кар’єрі), а Христина Дмитренко одразу після неї (18-е місце). Натомість Юлія Джима стала 53-ю, а Дарина Чалик посіла 61-е місце.
У лижному двоборстві (стрибки з трампліну) перемогу святкував норвежець Єнс Лурос Офтебру. Австрієць Йоханнес Лампартер став другим, а замкнув трійку фін Ееро Хірвонен. Олександр Шумбарець та Дмитро Мазурчук посіли 27-му та 30-ту позиції відповідно.
У супергіганті з гірськолижного спорту золото і бронзу взяли швейцарці Франьо фон Альмен та Марк Одерматт, а срібло в американця Раяна Кокран-Сігла. Дмитро Шеп’юк фінішував 36-м – це передостанній результат серед спортсменів, які змогли дістатися фінішу (українець обійшов лише спортсмена з Ірландії). До слова, наш гірськолижник, перетнувши фініш, продемонстрував напис на рукавиці: «Ukr heroes with us», підтримавши таким чином Владислава Гераскевича у його боротьбі з МОК.
У санному спорті найкращим став дует з Італії – Андреа Феттер/Маріон Обергофер. Другими фінішували представниці Німеччини (Даяна Айтбергер/Магдалена Мачина), а третіми прийшли Селіна Егле/Лара Кіпп з Австрії. Українки Олена Стецків та Олександра Мох за підсумками двох заїздів стали сьомими серед 11 екіпажів.
У чоловіків золото теж за італійцями (Еммануель Рідер/Симон Кайнзвальднер). Далі розсташувалась Австрія (Томас Штой/Вольфганг Кіндль) та Німеччина (Тобіас Вендль/Тобіас Арльт). Найкращий результат серед українських санкарів показали Ігор Гой та Назарій Качмар – 14-та позиція. Богдан Бабура та Данило Марциновський посіли 16-те місце.
Як наслідок, медальний залік упевнено очолює збірна Норвегії – в її доробку 7 золотих, 2 срібні та 4 бронзові нагороди. На другій сходинці США, а господарі змагань – італійці – треті.
Медальний залік Олімпіади станом на 11 лютого
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Усього
|1
|Норвегія
|7
|2
|4
|13
|2
|США
|4
|6
|2
|12
|3
|Італія
|4
|2
|7
|13
|4
|Швейцарія
|4
|1
|2
|7
|5
|Німеччина
|3
|3
|2
|8
|6
|Франція
|3
|3
|1
|7
|7
|Швеція
|3
|2
|1
|6
|8
|Австрія
|2
|5
|1
|8
|9
|Японія
|2
|2
|4
|8
|10
|Нідерланди
|1
|2
|0
|3
|11
|Словенія
|1
|1
|0
|2
|11
|Чехія
|1
|1
|0
|2
|13
|Канада
|0
|1
|3
|4
|14
|Китай
|0
|1
|2
|3
|15
|Нова Зеландія
|0
|1
|1
|2
|15
|Південна Корея
|0
|1
|1
|2
|17
|Латвія
|0
|1
|0
|1
|17
|Польща
|0
|1
|0
|1
|19
|Болгарія
|0
|0
|2
|2
|20
|Бельгія
|0
|0
|1
|1
|20
|Фінляндія
|0
|0
|1
|1
|Україна
|0
|0
|0
|0
Де дивитися Олімпіаду-2026
В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт»;
- «Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).
Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).
До теми
Цікаві факти з життя Юлії Джими, які ви могли не знати ZAXID.NET