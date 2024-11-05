Торгові павільйони ринку «Світлиця» у Львові демонтують до кінця року
Новини Львова від ZAXID.NET за 5 листопада
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У вівторок, 5 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Залишились на вулиці. Сім’я шкільного вчителя із сином-інвалідом вже тиждень ночує на львівському вокзалі.
- Ринок «Світлиця» на вулиці Миколайчука демонтують до кінця року. Підприємці добровільно розбирають конструкції і перенесуть свої кіоски.
- Заробляли мільйони під виглядом волонтерів. На Львівщині викрили масштабну схему контрабанди автомобілів.
- Вже два у Львові і перші в Україні. Ветеран-бізнесмен встановив вже другий мопсомат з товарами для тварин.
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