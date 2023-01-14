Львівські патрульні спецроти ТОР затримали у комендантську годину підозрілого чоловіка, який, ймовірно, робив закладки наркотиків. У нього виявили пакетики з речовиною, яку вилучили на експертизу.

«Близько 4-ї години ранку екіпаж роти тактико-оперативного реагування виявив на вулиці Івана Франка порушника комендантської години. Чоловік, вгледівши поліцейський автомобіль, різко змінив напрямок руху. Невідомого зупинили. Він мав ознаки наркотичного сп’яніння», – розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова 14 січня.

У 22-річного чоловіка виявили підозрілі речовини, ймовірно, наркотичні. Експертиза встановить їхнє походження.

Чоловіка затримали за підозрою у причетності до розповсюдження наркотичних речовин. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.