Трамп знову заявив, що «швидко закінчив би війну в Україні»

Екс-президент США Дональд Трамп, який має намір балотуватись на ще один термін, пояснив, як у разі своєї перемоги на виборах хоче змусити президентів України та Росії укласти мирну угоду.

В інтерв’ю телеканалу Fox News він заявив, що «дуже добре знає президентів України та РФ», і це допомогло б йому на перемовинах.

«Я дуже добре знаю Зеленського, і я дуже добре знаю Путіна, навіть краще. І у мене були хороші стосунки, дуже хороші з ними обома. Я б сказав Зеленському: "Досить Ви повинні укласти угоду"», – заявив Трамп.

Натомість на Путіна Трамп зібрався тиснути ще більшими постачаннями зброї Україні.

«Я б сказав Путіну: "Якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому дуже багато [ймовірно, зброї]. Ми дамо Україні більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо доведеться". Я укладу угоду за один день. За один день», – впевнений Трамп.

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви Дональда Трампа, який припустив, що «закінчив би війну РФ і України за 24 години», якби зараз очолював США.

Зеленський зазначив, що Трамп своїми заявами натякає, що нібито вже має досвід з закінчення війни за 24 години. Однак за той час, що американський політик був президентом США він не зробив нічого, щоб зупинити бойові дії на сході України.