У вівторок, 25 лютого, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Спалах грипу та ГРВІ. За три тижні 8-річний Матвій зі Львова перехворів на два штами грипу та ще й переніс ускладнення. Майже готовий. У Львові завершили основні роботи з облаштування транспортного хабу на перетині вул. Бандери - Чупринки. Відвага до бізнесу. У Ратуші нова група ветеранів та їхніх рідних розпочала навчання з основ підприємництва. Відкриють перед ремонтом. У приміщенні колишніх міських залізничних кас, що на вулиці Гнатюка, створюють новий культурний простір «Історія».

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