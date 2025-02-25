Зараз із Матвієм уже все гаразд, він одужав

Грип і ГРВІ у Львові вкладають у ліжка, зокрема, лікарняні, все більше людей. Впродовж останнього тижня кількість звернень по медичну допомогу лише до закладів Першого медоб’єднання Львова зросла на третину. Більшість хворих –діти. І на них припадає 60% від загальної кількості ускладнень від сезонних захворювань, повідомили у медоб’єднанні.

8 -річний Матвій зі Львова за три тижні перехворів на два штами грипу і переніс ускладнення — запалення вуха. Вперше хлопчик потрапив до лікарні на початку лютого після відпочинку у Карпатах. У нього була висока температура, яка не збивалася в домашніх умовах. По допомогу батьки дитини звернулися до спеціалістів лікарні св. Миколая. Тест підтвердив у хлопчика грип типу «В». Це був вже п’ятий день захворювання, сенсу в противірусній терапії не було, тож довелося лікувати вже наслідки грипу. У Матвія розвинувся отит (запалення) лівого вуха.

Через тиждень після виписки з лікарні у хлопчика знову підвищилася температура. Тест показав, що у нього знову грип, та цього разу — штам «А». Матвія ушпиталили та відразу призначили противірусну терапію. Зараз хлопчик вже почувається добре. Грип вдалося вилікувати, запалення вуха також минуло.

У Першому медоб’єднанні кажуть, що у лікарнях значно побільшало пацієнтів з різними усладненнями грипу і ГРВІ. Лише за тиждень кількість звернень із симптомами грипу та ГРВІ зросла на 33%. Минулого тижня до амбулаторій та поліклінік Першого медоб’єднання Львова звернулося 568 пацієнтів, з них — 343 ддитини, здебільшого школярі.

«На стаціонарному лікуванні з ускладненнями внаслідок сезонних вірусних захворювань в лікарнях Першого медоб’єднання Львова нині перебуває 147 пацієнтів. З них сім з підтвердженим діагнозом «грип» та 63 — з пневмоніями. Більшість пацієнтів з пневмонією — діти. Це 85% від загальної кількості госпіталізованих із цим діагнозом», – кажуть у медоб’єднанні.

Аби знизити захворюваність, лікарі радять дотримуватися профілактичних заходів: