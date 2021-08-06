Тімановську намагалися насильно вивезти з Японії до Білорусі після критики білоруських спортивних чиновників

МОК позбавив акредитації та вислав додому Артура Шумака і Юрія Мойсевича – тренерів білоруської легкоатлетки Христини Тімановської, які намагалися силоміць відправити спортсменку додому. Про це йдеться на офіційній сторінці МОК у Twitter.

«В інтересах благополуччя спортсменів НОК Білорусі, які все ще перебувають у Токіо, і як тимчасовий захід МОК вчора ввечері скасував акредитацію двох тренерів – пана Артура Шумака і пана Юрія Мойсевича», – йдеться у повідомленні.

Двох тренерів попросили негайно покинути олімпійське селище, і вони це зробили. МОК обіцяє надати їм можливість бути почутими.

Для з'ясування обставин інциденту із Тімановською у МОК створили дисциплінарну комісію, яка вивчатиме зокрема й роль у конфлікті Шумака і Мойсевича.

Скандал з Христиною Тімановською: коротко

1 серпня спортсменку Христину Тімановську спробували насильно вивезти з Японії після того, як вона різко розкритикувала білоруських спортивних чиновників. Дівчина опублікувала у своєму Instagram відео, у якому обурилася, що їй доручили біг на 400 метрів, тоді як вона спеціалізується в бізі на 200 метрів. Також вона звинуватила спортивних функціонерів у тому, що вони щось наплутали з документами інших спортсменок.

Після того, як Тімановську силоміць доставили в токійський аеропорт, вона попросила про допомогу в японської поліції і заявила, що не буде повертатися в Білорусь, оскільки боїться, що її посадять до в’язниці. Це допомогло їй уникнути реєстрації і посадки на літак.

Одразу увечері того ж дня їй запропонували допомогу Польща і Чехія, хоча сама спортсменка хотіла просити притулку в Австрії.

4 серпня Тімановська вилетіла з Японії до Австрії. Вона мала полетіти до Польщі, однак її рейс змінили заради безпеки.