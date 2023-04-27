НУ «Львівська політехніка» посів у рейтингу восьме місце

Портал Osvita.ua опублікував щорічний рейтинг університетів на основі даних наукової бази Scopus. Результати рейтингу базуються на показниках цитованості статей науковців вишів. До першої десятки рейтингу потрапили одразу три львівські університети.

У рейтинговій таблиці українські університети ранжовані за індексом Гірша, яким рахують кількість наукових публікацій та кількість їх цитувань. ЛНУ імені Івана Франка посів третє місце в рейтингу, поступившись КНУ імені Тараса Шевченка та ХНУ імені Василя Каразіна. Науковці Львівського університету підготували 9,3 тис. статей, отримавши понад 65 тис. цитувань на свої публікації.

Національний університет «Львівська політехніка» посів восьме місце. Його науковці підготували 11,7 тис. статей, які зацитували понад 56 тис. разів.

Дев'яту сходинку рейтингу посів ЛНМУ імені Данила Галицького. Його викладачі опублікували 2 тис. статей і отримали понад 18,7 тис. цитувань.

Інші львівські виші посіли нижчі місця в рейтингу, зокрема, ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького опустився на 59 місце, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності піднявся на 80 місце, Львівський торговельно-економічний університет піднявся на 92 місце. Львівський державний університет фізичної культури опустився на 105 місце, Львівський національний аграрний університету піднявся на 113 місце, університет внутрішніх справ – на 138 місце, Український католицький університет посів 163 місце, університет бізнесу і права – на 171 місце, медичний інститут – на 179 місце, інститут економіки і туризму опустився на 193 місце.

Зазначимо, що Scopus є найбільшою у світі універсальною базою даних, де можна відстежити наукову цитованість публікацій. Scopus є найбільш повним та вичерпним ресурсом для пошуку наукової літератури, що об’єднує публікації із наукових журналів, матеріали конференцій, а також статті з наукових книжок. Для підрахунку цитованості в базі даних використовують індекс Гірша.