Автомобіль Toyota зіткнувся з мікроавтобусом Ford Transit. Внаслідок удару водій та два пасажири легковика загинули

Неподалік Кам'янця-Подільського сталась аварія, у якій загинули троє людей. Йдеться про 23-річного водія легковика Toyota та двох його пасажирів – брата і сестру, яким було по 15 та 17 років. Відомо, що їхній автомобіль зіткнувся з мікроавтобусом.

Аварія сталась близько 20:00 у суботу, 10 грудня, на трасі «Житомир-Чернівці» неподалік села Гаврилівці Кам'янець-Подільського району. Це орієнтовно за 18 км від Кам'янця-Подільського.

«23-річний житель села Великозалісся, керуючи автомобілем Toyota, зіткнувся з мікроавтобусом Ford Transit, за кермом якого перебував 56-річний житель Хотинського району Чернівецької області. У результаті зіткнення водій автомобіля Toyota та двоє його пасажирів 15 та 17 років, брат із сестрою, загинули на місці події», – повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини.

Водій мікроавтобуса з політравмою був госпіталізований до реанімаційного відділення Кам’янець-Подільської міської лікарні. Його 43-річному пасажирові надана медична допомога без госпіталізації.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель декількох осіб).