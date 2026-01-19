Більшість пральних машин обладнані трьома секціями у висувному лотку для пральних засобів

Щоб пральна машина служила довше і прала ефективно та без плям на одязі, важливо правильно розуміти призначення всіх відсіків для мийних засобів. УНІАН розповідає, куди заливати кондиціонер та порошок в пральній машині.

Основні відсіки та їх призначення

Більшість пральних машин обладнані трьома секціями у висувному лотку для пральних засобів: два з них можуть бути підписані римськими цифрами або арабськими літерами, а третя секція відрізняється піктограмою у вигляді зірочки або іншого нейтрального символу та розміром.

Найбільший відсік, який позначений цифрою II або буквою В – це відсік для порошку та основного прання. Також в цей відсік можна додавати будь-які засоби проти накипу.

Відсік під цифрою I або буквою А – відділення для попереднього прання. Цей відсік рекомендується використовувати для дуже брудних речей. У такому випадку, ви будете додавати туди відбілювач або засіб для виведення плям. І такі засоби заливаються лише в перший відсік, і їх не можна лити в барабан.

Найменший відсік, який позначений зірочкою або іншим символом – це відділення для кондиціонера. Ви також можете побачити у цій секції позначку МАХ – це межа, яку не варто переходити при додаванні пом’якшувального засобу для білизни.