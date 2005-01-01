Трирічний Олежик Давиденко потребує для операції €130 тис.

Йому б насолоджуватися життям, та попереду ‒ боротьба. Крихітний Олежик Давиденко від свого третього дня народження став лицарем. Йому б побороти страшний діагноз ‒ мієлодиспластичний синдром. Та на це хлопчику потрібно 130 тисяч євро і наша спільна підтримка. Адже навіть найменша поміч ‒ це вже крок до одужання.

«Сказали лікарі, що не можуть уточнити скільки в нас є часу: чи місяць, чи два, чи рік. Тобто в один прекрасний день кістковий мозок сина перестане боротися..», ‒ поділився болем батько Олежика Михайло Давиденко.

Дитя на вигляд здоровеньке, та білі вушка і блідість шкіри видають недугу, що прийшла в їхній дім влітку.

«Був розпач, бо ми не думали, що з нами така біда буде. Але треба це все перебороти!», ‒ додала мама Олежика Марічка Давиденко.

На свій третій день народження хлопчик раптово сходив в туалет кров’ю. Батьки повезли дитя на обстеження в Чорнобильську лікарню. І життя перевернулось з ніг на голову.

«Додому ми вас не відпускаємо, ми вас кладемо в лікарню. Починаємо робити обстеження», ‒ так сказали лікарі. Місяць часу нас обстежували. І львівські спеціалісти, і київські в ОХМАТДИТі, бо їздив туди ‒ сказали один і той самий діагноз. Мієлодиспластичний синдром», ‒ розповів Михайло.

Це коли кістковий мозок не може виробляти достатньо клітин крові. Тому потрібна трансплантація кісткового мозку. Батьки як донори не підходять. Потрібно оперувати маля за кордоном.

«Нас погодилася взяти італійська клініка в місті Турин. Виставили нам суму 130 тис. євро», ‒ додав батько.

Сім’я просить усіх небайдужих допомогти врятувати сина. Адже у єдності ‒ сила. Добрі люди вже разом зібрали понад мільйон гривень.

«Знайомі допомагають нам, і в церквах збірки роблять. Всюди, де можна, допомагають. Де знають нашу біду, там і допомагають», ‒ підтвердила мама Марічка.

ПриватБанк

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Давиденко Михайло (батько Олежика)

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