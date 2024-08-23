Уточніть наявність необхідних предметів у представників закладу

За час воєнного стану навчання у школі змінилося і тепер щоразу під час повітряної тривоги навчальний процес зупиняється і всі учні спускаються в укриття. Для того, щоб зробити перебування дитини в сховищі більш безпечним та комфортним, варто завчасно скласти «тривожний рюкзак». Що у нього варто покласти, пише Патрульна поліція України.

У наплічнику мають бути:

пляшка чистої води;

поживні батончики, снеки;

нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);

телефон (за можливості), зарядний пристрій, павербанк;

індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);

комплект змінної білизни та одягу;

улюблена іграшка або річ.

Все інше (їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо) має заздалегідь підготувати та забезпечити заклад освіти. Уточніть наявність необхідних предметів у представників навчального закладу.