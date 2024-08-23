«Тривожний рюкзак» в школу: що покласти дитині на випадок евакуації
Уточніть наявність необхідних предметів у представників закладу
За час воєнного стану навчання у школі змінилося і тепер щоразу під час повітряної тривоги навчальний процес зупиняється і всі учні спускаються в укриття. Для того, щоб зробити перебування дитини в сховищі більш безпечним та комфортним, варто завчасно скласти «тривожний рюкзак». Що у нього варто покласти, пише Патрульна поліція України.
У наплічнику мають бути:
- пляшка чистої води;
- поживні батончики, снеки;
- нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);
- телефон (за можливості), зарядний пристрій, павербанк;
- індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);
- комплект змінної білизни та одягу;
- улюблена іграшка або річ.
Все інше (їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо) має заздалегідь підготувати та забезпечити заклад освіти. Уточніть наявність необхідних предметів у представників навчального закладу.
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