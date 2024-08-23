Почніть мінімум за два місяці розповідати дитині, що на неї дуже чекають у школі нові друзі та вчитель

Перший клас — це стрес не тільки для батьків, а і для дітей, яким уже скоро доведеться пристосовуватися до іншого середовища, знайомитись з новими людьми та навчатись всьому. Щоб хоч трішки зменшити стресовість цього важливого життєвого етапу, варто завчасно морально підготуватись до нього усій сім’ї.

Створіть позитивний образ школи та вчителя

Почніть мінімум за два місяці розповідати дитині, що на неї дуже чекають у школі нові друзі та вчитель. Роз’ясніть, що школа — це дружнє середовище. Говоріть дитині, що вона зможе за будь-яких обставин звернутися по допомогу, пише Еducation.

Поясніть, що вчитель — це досвідчений наставник і друг, який буде розказувати про нові та цікаві речі, пропонувати захопливі розвивальні ігри, проводитиме з дітьми досліди та експерименти.

Подбайте про першочергові знання дитини

Як зазначають психологи, у 6–7 років дитина має знати:

власне ім’я та прізвище та батьків;

дату свого народження;

домашню адресу, назву міста, країни;

шлях від дому до школи;

номер телефону одного з батьків;

дні тижня та пори року;

напрямки: право, ліво, низ, верх;

елементарні правила дорожнього руху;

назви кольорів, фігур, фруктів, овочів тощо.

Проговорюйте цю інформацію регулярно, але ненав’язливо під час прогулянок, відпочинку або дозвілля.

Розкажіть про правила поведінки під час повітряної тривоги

радимо подивитися інструкцію від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, яка допоможе вам провести роз’яснювальну бесіду з дитиною про те, як діяти, якщо тривога застала у школі, на шляху додому, у транспорті, розглянути, як поводитися з вибухонебезпечними предметами;

також запропонуйте дитині своєрідний терапевтичний практикум через розучування пісні-руханки. Вона допоможе впоратись із панікою під час повітряних загроз, а також вивести із можливого ступору;

складіть разом «тривожний рюкзачок» з речей першої потреби: води, перекусу, серветок, комплекту білизни та одягу, телефону та павербанку, улюбленої іграшки, індивідуальних ліків (за потреби). Нагадайте, що його необхідно брати із собою до укриття;

поясніть, що в разі тривоги потрібно дотримуватися всіх інструкцій вчителя.

Моделюйте майбутню роль школяра

Покажіть дитині, як правильно сидіти за письмовим столом, тримати ручку, точити олівці, обгортати зошити в обкладинки, складати рюкзак. Для цього використовуйте гру у школу, де спочатку в ролі вчителя будете ви, а потім запропонуйте помінятися ролями.

Вчіть спілкуватися

спілкуйтеся з дитиною спокійним голосом, адже ваша поведінка — зразок для неї. Поясніть, чому важливо вміти слухати співрозмовників, не перебивати й не викрикувати, а коли висловлюєш свою думку — робити це спокійно та тактовно;

якщо виникають конфліктні ситуації, то не потрібно переходити на особистості, ображати іншу дитину чи вчителя. Краще розв’язати проблему дружнім шляхом. Для цього вчіть бачити світ очима іншого;

навчіть дитину ділитися своїми проблемами, так ви допоможете їй розібратися, як варто чинити в тому чи іншому випадку;

підготуйте, що якщо щось не буде виходити з першого разу, це нормально;

намагайтеся розмовляти з дитиною якомога більше. Розповідайте про цікаві події, обговорюйте під час прогулянок природу, діліться своїми спостереженнями, питайте про її враження;

підтримуйте за будь-яких обставин.

Тренуйте руку, розвивайте дрібну моторику та мовлення

Перший клас розрахований на адаптацію дітей, тому їм попервах не ставлять оцінок і не задають домашніх завдань. При цьому ви дуже допоможете своїй дитині, якщо будете пропонувати їй творчі та розвивальні заняття.

Для розвитку моторики:

ліпіть із пластиліну;

складайте пазли;

нанизуйте намистини;

зав’язуйте вузлики на шнурках;

сортуйте дрібні деталі;

робіть аплікації;

виконуйте пальчикову гімнастику.

Усе це допоможе активізувати мислення, а отже дитині буде легше в школі сприймати та розуміти нову інформацію.

Вчіть аналізувати інформацію

Моделюйте різні життєві ситуації. Збираючись на прогулянку, запропонуйте дитині обрати одяг відповідно до погоди. Ставте такі уточнювальні запитання, щоб вона відповідала не лише «так» чи «ні».

Адаптуйте простір під новий розпорядок дня

Підготуйте робоче місце, максимально залучивши дитину до вибору меблів, канцелярії, шкільного приладдя. Підготовка, коли майбутній першокласник сам обиратиме необхідні для занять речі, налаштовуватиме його на новий етап життя.

Закріпіть побутові навички

Майбутній першокласник має вміти самостійно:

переодягатися: застібати на одежі блискавки, ґудзики, ремінці;

взуватися, зокрема зав’язувати шнурки;

їсти, правильно тримаючи ложку / виделку;

виконувати гігієнічні процедури, зокрема мити руки після вбиральні;

прибирати своє робоче місце.

Привчайте дитину до охайності та доручайте певні завдання: винести сміття, полити квіти, розкласти столовий посуд по ящиках, витерти меблі тощо.

Дбайте про фізичну активність

Візьміть за правило робити ранкову зарядку або протягом дня робіть прості руханки з нахилами, стрибками, присіданнями. Грайте з м’ячем, катайтеся на велосипедах або самокатах, щоб розвивати координацію рухів та орієнтацію в просторі. Заохочуйте дитину відвідувати спортивні секції: хореографію, плавання, бойові мистецтва тощо. Це формуватиме витримку та дисципліну.

І наостанок ще одна порада – готуйте дитину систематично, а не час від часу. Приділяйте цьому декілька хвилин, але щодня. Так ви допоможете майбутньому першокласнику в адаптації до шкільного життя.