Діти, які вже навчаються в школі, мають проходити медичний огляд один раз на рік

Уже багато років перед початком навчального року усі школярі обов’язково мають пройти медичний огляд і отримати довідку про стан здоров’я. І цей рік не є винятком. Коли можна отримати медичну довідку і яких лікарів необхідно пройти, повідомляє МОЗ України.

Діти, які вже навчаються в школі, мають проходити медичний огляд один раз на рік, але не обов’язково робити це перед самим навчальним роком. Можна перенести похід до лікаря на будь-який інший час, щоб не утворювати черг перед першим вересня.

Яка довідка потрібна для школяра

Довідка форми № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду». Її ваш педіатр чи сімейний лікар видасть після огляду дитини.

Які аналізи та обстеження потрібно пройти

Із 7 до 17 років вузьких спеціалістів та аналізи потрібно проходити лише за необхідністю. Потрібні консультації та аналізи для кожного віку підкаже педіатр чи сімейний лікар, який направляє на огляд.

Медичні огляди учнів входять до «Програми медичних гарантій» і є безоплатними. Для консультації вузьких спеціалістів педіатр чи сімейний лікар створить електронне направлення. З ним потрібно звернутись до будь-якого медичного закладу, який має договір з НСЗУ на надання амбулаторної допомоги.

Направлення не потрібне для гінеколога дитячого та підліткового віку, підліткового психіатра, нарколога, дитячого стоматолога та лікаря, в якого під наглядом перебуває дитина з хронічними захворюваннями.

Як ZAXID.NET писав раніше, для першокласників необхідна розширена медична довідка з повним обстеженням і переліком усіх необхідних щеплень.