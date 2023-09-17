На працівників підприємства висипалися 100 тонн зерна

У Чернігові на одному з підприємств стався нещасний випадок: трьох людей засипало зерном, унаслідок чого вони загинули, повідомила в неділю, 17 вересня, Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Як йдеться в повідомленні, інцидент стався Близько 11:00. За інформацією рятувальників, під час розвантаження зерна з елеватора відбулося руйнування металевого конуса силосу, внаслідок чого висипалося близько 100 тонн зерна. Під завалом опинилися троє працівників підприємства.

«Рятувальники вивільнили з-під зерна трьох осіб. На жаль, медики констатували смерть», – сказано в повідомленні.

Рятувальники не повідомили назву підприємства, на якому стався інцидент.