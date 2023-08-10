Люди полізли в підвал вибирати стару картоплю і загинули

У середу, 9 серпня, у селі Повітно Городоцької громади на Львівщині у підвалі приватного будинку загинули четверо людей. Попередньо відомо, що люди отруїлись газами від гниття картоплі.

За даними ДСНС Львівщини, інцидент трапився увечері близько 19:45. У підвальному приміщенні двохповерхового житлового будинку знайшли мертвими чотирьох людей – 67, 71, 45 та 52 роки.

«Прибувши до місця події, з’ясувалось, що четверо людей зайшли в підвальне приміщення будинку, де зберігалась картопля. Люди, ймовірно, втратили свідомість через вдихання небезпечних газів», – повідомили в ДСНС.

Трагедія сталася у приватному будинку в селі Повітно (фото ДСНС)

Рятувальники в засобах індивідуального захисту органів дихання витягували тіла загиблих, також проводили обстеження першого, другого поверхів житлового будинку та горища.

За даними рятувальників, така висока концентрація газів, ймовірно, могла виникнути через процес гниття картоплі, яка була в підвальному приміщенні. Під час розкладу органічних матеріалів, таких як картопля, виникають різні хімічні реакції, які можуть виділяти небезпечні гази.

Причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронці.