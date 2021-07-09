Суддя у Будві оштрафував трьох громадянок України на 450 євро кожну за фотосесію посеред дороги

Трьох українських дівчат оштрафували в Чорногорії за відверту публічну фотосесію на автомобільній дорозі. Українки близько 10 хвилин позували на асфальтовій дорозі, знімаючи фото та відео, пише місцевий сайт Vijesti.

Суддя у Будві оштрафував трьох громадянок України на 450 євро кожну за порушення Закону про громадський порядок. Одній із оштрафованих дівчат – 19 років, двом іншим – 21 рік. Їх затримала поліція Котора у четвер близько 15:00, після того, як вони зняли одяг та оголені робили фотографії на дорозі.

Суддя визнав їх винними, оскільки «вони поводились безсоромно в громадському місці, тобто на частині регіональної дороги Котор-Троїця».

В разі відмови поліції та українок від апеляції, вони зможуть сплатити дві третини штрафу до бюджету Чорногорії і у такому разі штраф вважатиметься сплаченим повністю.