В Дубаї, що в Об’єднаних Арабських Еміратах, затримали 40 людей за зйомку відео, на якому оголені дівчата стоять на балконі одного із хмарочосів. Серед затриманих – одинадцять українок. Про це повідомляє «Громадське» із посиланням на Міністерство закордонних справ України в понеділок, 5 квітня.

Моделей затримали ще минулої суботи, 3 квітня, «за порушення норм суспільної моралі». Українське консульство в Дубаї взаємодіє із місцевою поліцією для забезпечення дотримання прав українок та з’ясування усіх обставин цієї справи. Консул їх відвідає у вівторок, 6 квітня.

Well @DXBMediaOffice @dubaimarinamall @Damac @DubaiPoliceHQ I guess we are open for business??? Year of Tolerance?? I am all for fun and sun but this just lowers Dubai standards #Dubai #UAE #DubaiMarina #MyHome pic.twitter.com/mGTpGtcl7E