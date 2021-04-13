Українки отримали мінімальне з можливих покарань

Одинадцятьох з 12 затриманих за оголену зйомку українок депортували з Об’єднаних Арабських Еміратів ввечері в понеділок, 12 квітня. В однієї з них виявили коронавірус, тому її депортують після одужання. Про це розповів речник МЗС України Олег Ніколенко, якого 13 квітня цитує «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що всій групі заборонили подальший в’їзд на територію ОАЕ. Крім того, українки отримали мінімальне з можливих покарань завдяки зусиллям консульства України в Дубаї.

«Окрім депортації, їм загрожували чималий штраф та ув’язнення терміном до шести місяців», – уточнив він.

Ніколенко також закликав українців дотримуватися законодавства та правил поведінки в інших країнах.

Затримання українок в Дубаї за оголону фотосесію: що відомо

В Дубаї, що в Об’єднаних Арабських Еміратах, 3 квітня затримали 40 людей за зйомку відео, на якому оголені дівчата стоять на балконі одного із хмарочосів. Серед затриманих – дванадцять українок.

Їх затримали «за порушення норм суспільної моралі». Дівчата нібито поширювали в соцмережах фото і відеоматеріали непристойного характеру.

Відповідно до законодавства ОАЕ, покаранням за таке правопорушення може бути штраф у розмірі приблизно 1300 доларів (приблизно 36 тис. грн) та депортація.