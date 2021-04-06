Дівчата нібито поширювали в соцмережах фото і відеоматеріали непристойного характеру.

Поліція Дубаї затримала не одинадцять, як раніше повідомлялося, а дванадцять громадянок України. Зараз вони перебувають у слідчому ізоляторі, сьогодні, 6 квітня, їх відвідав український консул. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, пише «Громадське».

За його словами, він також провів зустріч із керівництвом департаменту кримінальних розслідувань Дубаю. Правоохоронці підтвердили, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики.

Дівчата нібито поширювали в соцмережах фото і відеоматеріали непристойного характеру. Відповідно до законодавства Об'єднаних Арабських Еміратів, покаранням за таке правопорушення може бути штраф у розмірі приблизно 1300 доларів (приблизно 36 тис. грн) з подальшою депортацією.

Ніколенко також зазначив, що умови утримання українок у слідчому ізоляторі прийнятні. Там їх забезпечують їжею та медичним наглядом. Консульство України в Дубаї підтримує зв'язок із рідними.

Своєю чергою, за даними видання Daily Mail, дві 20-річні дівчини Яна і Діана публікували в своєму Instagram фото з верблюдами, а потім їх нібито упізнали на «дорослому» фото з татуюванням. Також на фото, як пише видання, були українські моделі Катерина Кащенко і Софія Ткачук. Ще одна українська дівчина – 19-річна Дарія Хорунженко з Полтави.

Зауважимо, що в ОАЕ багато законів базуються на нормах шаріату і є дуже суворими. Раніше людей відправляли до в'язниці за публічні прояви почуттів. Будь-які прояви статевих стосунків, обіймів та поцілунків є забороненими.

Будь-яка людина, яка живе в ОАЕ або відвідує ОАЕ, має дотримуватися законів цієї країни. Для туристів не існує винятків.

Туристів неодноразово заарештовували під час відпочинку у Дубаї за неповагу до місцевих правил.

Секс поза шлюбом є незаконним в ОАЕ. У 2017 році британку засудили до одного року в'язниці за статевий контакт із чоловіком, з яким вона не була одружена. Про ці стосунки стало відомо, коли жінка поскаржилась владі, що чоловік надсилав їй погрози, інформує ВВС Україна.

У публічних місцях чоловікам та жінкам, незалежно від їхнього сімейного стану, не можна палити і вживати нецензурні слова.

Також жорсткі правила стосуються зовнішнього вигляду.

Як інформував ZAXID.NET, 5 квітня, стало відомо, що у Дубаї правоохоронці затримали 40 людей за створення відеоролика, на якому оголені дівчата стоять на балконі хмарочоса. Серед них були й українки. Російські ЗМІ повідомляли, що затриманим, серед яких також були і громадянки Росії, інкримінували участь в розпусних діях.