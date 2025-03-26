Інцидент трапився в тамбурі електропоїзда сполученням «Львів-Здолбунів»

На Львівщині судили трьох закарпатців, які до смерті побили пасажира в електричці «Львів-Здолбунів». Пустомитівський районний суд призначив їм по вісім років позбавлення волі.

Як йдеться в матеріалах справи, інцидент трапився 26 січня 2023 року в тамбурі електропоїзда сполученням «Львів-Здолбунів», під час його руху зі станції «Підзамче» до станції «Борщовичі».

Як раніше писав ZAXID.NET, троє мешканців Закарпаття віком 27, 40 та 47 років під час конфлікту жорстоко побили одного з пасажирів ­ – 38-річного жителя Золочівського району. Після цього нападники вийшли на найближчій станції та втекли. Втікачів оперативно розшукали. Їх затримали у селі неподалік Львова. Молодший з них раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема, за крадіжки.

Постраждалого госпіталізували з важкими травмами голови до лікарні святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова, де він помер.

Під час судових засідань усі троє нападників заперечували свою провину. Правоохоронці ж надали суду запис із показами потерпілого, коли той ще перебував у лікарні. Чоловік підтвердив поліцейському, що його побили у електричці. За його словами, він знав нападників, це були особи ромської національності, які проживають в Борщовичах, в лісопосадці.

Пустомитівський районний суд визнав винними уродженців Закарпаття Юрія Сивака, Олександра Міня та Івана Гайоша у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, вчиненого групою осіб, що спричинило смерть потерпілого). Суд призначив їм по вісім років позбавлення волі. На вирок може бути подана апеляція протягом 30 днів з дня його проголошення.