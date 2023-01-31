Бійка сталася у електропоїзді «Львів-Здолбунів»

На Львівщині поліцейські затримали трьох мешканців Закарпаття, які жорстоко побили пасажира електрички «Львів-Здолбунів». У результаті 38-річного постраждалого мешканця Львівщини госпіталізували з важкими травмами голови.

За даними поліції Львівщини, інцидент трапився 26 січня близько 19:00 у тамбурі електропоїзда сполученням «Львів-Здолбунів». Троє мешканців Закарпаття віком 27, 40 та 47 років під час конфлікту жорстоко побили одного з пасажирів ­ – 38-річного жителя Золочівського району. Причину конфлікту в поліції не розголошують.

Після цього нападники вийшли на найближчій станції та втекли. Постраждалого госпіталізували з важкими травмами голови.

Втікачів оперативно розшукали. Їх затримали у селі неподалік Львова. Молодший з них раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема, за крадіжки.

Затриманим повідомили про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження (ч.2 ст.121 ККУ). Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від семи до 10 років. За рішенням суду, підозрювані перебувають під вартою.