Двох мешканців Рудного затримали за побиття чоловіка на кордоні

Поліція затримала двох мешканців селища Рудне, що біля Львова, які побили 46-річного вінничанина та пошкодили його автомобіль. Бійка між чоловіками сталася в черзі до пункту «Грушів» на кордоні з Польщею.

За даними поліції Львівщини, конфлікт між чоловіками трапився у четвер, 15 вересня, близько 7:20 ранку у селі Грушів Яворівського району. Двоє мешканців селища Рудне, віком 32 і 52 роки, побили 46-річного жителя Вінниці. Чоловіки завдали вінничанину тілесні ушкодження, а також пошкодили його автомобіль Mercedes Sprinter.

Як уточнили ZAXID.NET в поліції Львівщини, чоловіки побилися за місце в черзі до пункту пропуску на кордоні.

Поліцейські затримали винуватців бійки, невдовзі суд обере їм запобіжний захід. Про тяжкість травм постраждалого вінничанина в поліції не уточнюють.

Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років за хуліганство (ч.2 ст.296 ККУ).