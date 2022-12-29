24-річного винуватця бійки затримала поліція

У середу, 28 грудня, у селі Корналовичі на Львівщині під час розпивання алкогольних напоїв 24-річний чоловік тяжко побив сокирою свого 48-річного знайомого. Постраждалого госпіталізували. А винуватцю, який вже був раніше судимий, загрожує до восьми років позбавлення волі.

За даними поліції, 28 грудня 24-річний мешканець села та його 48-річний знайомий з сусіднього села розпивали спиртне у будинку свого товариша. Близько 1:00 ночі, коли господар пішов спати, між гостями виникла сварка.

Під час конфлікту молодший завдав старшому кілька ударів сокирою, зокрема, по голові та ногах. Зранку лікарі швидкої медичної допомоги доставили травмованого чоловіка до лікарні і повідомили про подію правоохоронців.

За фактом події поліцейські відкрили кримінальне провадження за умисне тяжке тілесне ушкодження (ч.1 ст.121 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Поліцейські не розголошують, в якому селі сталася подія, однак за даними ZAXID.NET, бійка з трагічними наслідками відбулася в селі Корналовичі Самбірського району.