Тролейбус №23 у Львові змінить маршрут руху
Тролейбуси знову курсуватимуть до автовокзалу
До теми
У Львові тролейбуси №23, які сполучали вул. Ряшівську та просп. Івана Павла ІІ (колишню вул. Хуторівку), курсуватимуть за новим маршрутом. З 10 серпня тролейбуси повернуться до попереднього маршруту та сполучатимуть автовокзал на вулиці Стрийській і вулицю Ряшівську.
Як повідомила 5 серпня прес-служба ЛМР з посиланням на ЛКП «Львівелектротранс», таке рішення ухвалили, зважаючи на численні звернення пасажирів.
Довжина цього маршруту становитиме 16,4 км, а пролягатиме він через вул. Стрийську – вул. Рубчака – вул. Тролейбусну – вул. Володимира Великого – вул. Виговського – вул. Патона та вул. Ряшівську. Щодня на лінії працюватиме 6 транспортних одиниць з інтервалом руху 9-10 хв.
Нагадаємо, що натомість з 10 серпня у Львові запрацює новий тролейбусний маршрут №38, який сполучатиме площу Кропивницького з проспектом Івана Павла ІІ (колишньою вул. Хуторівкою). Він стане десятим тролейбусним маршрутом у місті.