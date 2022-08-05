З 10 серпня тролейбуси повернуться до попереднього маршруту

У Львові тролейбуси №23, які сполучали вул. Ряшівську та просп. Івана Павла ІІ (колишню вул. Хуторівку), курсуватимуть за новим маршрутом. З 10 серпня тролейбуси повернуться до попереднього маршруту та сполучатимуть автовокзал на вулиці Стрийській і вулицю Ряшівську.

Як повідомила 5 серпня прес-служба ЛМР з посиланням на ЛКП «Львівелектротранс», таке рішення ухвалили, зважаючи на численні звернення пасажирів.

Клікніть для збільшення

Довжина цього маршруту становитиме 16,4 км, а пролягатиме він через вул. Стрийську – вул. Рубчака – вул. Тролейбусну – вул. Володимира Великого – вул. Виговського – вул. Патона та вул. Ряшівську. Щодня на лінії працюватиме 6 транспортних одиниць з інтервалом руху 9-10 хв.

Нагадаємо, що натомість з 10 серпня у Львові запрацює новий тролейбусний маршрут №38, який сполучатиме площу Кропивницького з проспектом Івана Павла ІІ (колишньою вул. Хуторівкою). Він стане десятим тролейбусним маршрутом у місті.