Загальна довжина нового тролейбусного маршруту становить 18,5 км

З 10 серпня у Львові запрацює новий тролейбусний маршрут №38, який курсуватиме з проспекту Івана Павла ІІ (колишньої вул. Хуторівки) до площі Кропивницького. На лінії працюватимуть 8 тролейбусів у робочі дні та сім – у вихідні. Інтервал руху – 10-11 хв.

Як повідомила 5 серпня прес-служба ЛМР, загальна довжина нового тролейбусного маршруту становить 18,5 км. Він стане десятим у місті та з’єднає три райони – Сихівський, Франківський і Залізничний. Тролейбуси курсуватимуть за маршрутом: пл. Кропивницького – ТЦ «Скриня» – вул. Кульпарківська – вул. Володимира Великого – вул.Рубчака – вул. Стрийська – просп. Івана Павла ІІ (колишня вул. Хуторівка) та у зворотньому напрямку.

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«Раніше за таким сполученням курсував автобусний маршрут №38, і, щоб аби забезпечити якісне сполучення між Сиховом та районом пл. Кропивницького, відкриваємо новий тролейбусний маршрут. Задля цього додатково облаштовували контактну мережу та нові платформи на вул. Кульпарківській», – розповів директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Загалом на сьогодні у Львові працює 9 тролейбусних маршрутів. Щодня у будні на лініях курсує 68 тролейбусів, а у святкові дні – 49.