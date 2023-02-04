Внаслідок аварії постраждали троє людей, тварини залишились цілі

У п'ятницю, 3 лютого, у селі Волиця автомобіль Chevrolet Aveo зіткнувся з підводою. Внаслідок аварії постраждали троє молодих чоловіків, повідомила прес-служба поліції.

ДТП сталася близько 18:00. За даними правоохоронців, водій Chevrolet Aveo, 24-річний львів'янин зіткнувся з підводою, якою керував мешканець села Волиця.

Автомобіль Chevrolet Aveo, яким керував 24-річний львів'янин (фото поліції)

У момент аварії на підводі був пасажир. Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів підводи: чоловіки віком 19 і 24 роки, отримали травми та були госпіталізовані до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.