ДТП сталася на трасі Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя

В понеділок, 1 листопада, в ДТП під Кропивницьким загинули четверо людей, в тому числі троє дітей. Про це повідомила прес-служба ДСНС.

ДТП сталася на трасі Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя.

За попередніми даними, водій автомобіля КІА Sportage під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Renault.

Внаслідок зіткнення загинули 46-річний водій КІА та діти віком 12, 14 та 16 років. Особи загиблих встановили. Всі вони жителі Кривого Рогу Дніпропетровської області.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обставини ДТП встановлюють слідчі.