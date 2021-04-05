Пізно увечері в неділю, 4 квітня, у квартирі одного з п’ятиповерхових будинків у Запоріжжі сталася пожежа, унаслідок якої загинули троє людей.

За інформацією рятувальників, пожежа сталася у квартирі на п’ятому поверсі будинку, розташованого на вулиці Добровольчих батальйонів.

Пожежа виникла о 23:12, рятувальники ліквідували її о 23:55.

Місцевий сайт 061 з посиланням на рятувальників повідомив, що в пожежі загинули люди 1937, 1973 і 1970 років народження. Стать загиблих невідома.