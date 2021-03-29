Унаслідок пожежі згорів практично весь будинок

Поліція затримала 55-річного чоловіка, який після сварки з співмешканкою спалив житловий будинок у Дрогобичі. Пожежа трапилась ще 27 березня, але Нацполіція Львівщини повідомила про підпал вранці 29 березня.

Як вказано у повідомленні поліції, у суботу, 27 березня, приблизно о 20:30 до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одному з житлових будинків у Дрогобичі. Після локалізації пожежі, внаслідок якої будинок був майже повністю знищений вогнем, правоохоронці встановили, що причиною займання був підпал.

До підпалу причетний 55-річний чоловік, який мешкав у будинку разом зі своєю 34-річною співмешканкою. Ввечері між ними стався конфлікт, під час якого чоловік взяв п’ятилітрову пляшку з бензином, розлив його у кімнаті та підпалив. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав – чоловік та жінка встигли вибігти з помешкання.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.