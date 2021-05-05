Унаслідок пожежі згорів практично весь будинок

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини визнав винним дрогобичанина, який під час сварки з своєю співмешканкою спалив її будинок. Чоловікові призначили три роки тюрми, однак звільнили від відбування покарання, встановивши рік іспитового терміну.

Як вказано у вироку суду за 26 квітня, наприкінці березня у Дрогобичі 55-річний чоловік через сварку спалив будинок своєї 34-річної співмешканки, де вони разом жили. Чоловік розлив на підлогу бензин А95 та підпалив його, через що згоріла кімната, коридор та ванна у житловому будинку.

У суді обвинувачений визнав свою провину та розповів, що вони конфліктували через проблеми з працевлаштуванням та нестачею грошей. Заявляє, що 34-річна жінка дорікала та критикувала його, а також протягом кількох днів випивала алкоголь. Прийшовши додому 27 березня, він побачив жінку, яка заснула в стані сп’яніння, розбудив її, розлив на підлозі бензин та підпалив. Після цього намагався загасити вогонь, але він швидко поширювався. Співмешканка витягнула його на вулицю, оскільки йому стало погано.

Унаслідок пожежі ніхто не постраждав, проте поліція повідомляла, що будинок був майже повністю знищений вогнем.

Дослідивши матеріали справи, суддя Зоряна Павлів визнала чоловіка винним в підпалі житлового будинку та призначила покарання у вигляді трьох років тюрми. Однак його звільнили від відбування цього покарання, встановивши рік умовного терміну.