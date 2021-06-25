Троє перехожих загинули внаслідок нападу чоловіка з ножем у Німеччині
24-річний сомалієць, якого підозрюють у нападі на перехожих, раніше лікувався у психіатричній лікарні
Чоловік із ножем нападав на людей у центрі німецького міста Вюрцбург у федеральній землі Баварія у п'ятницю, 25 червня. Місцева поліція повідомила, що внаслідок інциденту троє людей загинули, ще шестеро отримали поранення.
Як пише DW, напад стався близько 17-ї години за місцевим часом. Нападника затримали правоохоронці, при цьому під час затримання поліція була змушена застосувати вогнепальну зброю. Згодом у поліції уточнили, що затриманий – 24-річний чоловік з Сомалі, який проживав у Вюрцбурзі.
Речник поліції повідомив, що наразі немає інформації про співучасників злочину. Мотиви нападника з'ясовують. При цьому голова Міністерства внутрішніх справ Баварії Йоахім Германн (Joachim Herrmann) повідомив, що підозрюваний раніше лікувався у психіатричній клініці.