Чоловік із ножем нападав на людей у центрі німецького міста Вюрцбург у федеральній землі Баварія у п'ятницю, 25 червня. Місцева поліція повідомила, що внаслідок інциденту троє людей загинули, ще шестеро отримали поранення.

Як пише DW, напад стався близько 17-ї години за місцевим часом. Нападника затримали правоохоронці, при цьому під час затримання поліція була змушена застосувати вогнепальну зброю. Згодом у поліції уточнили, що затриманий – 24-річний чоловік з Сомалі, який проживав у Вюрцбурзі.

BREAKING VIDEO: 2 people dead and multiple injured in stabbing attack at Barbarossaplatz in Wuerzburg, Germany. A man with a knife can be seen attacking people in the video:



pic.twitter.com/AhTFT2QtPw — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 25, 2021

Речник поліції повідомив, що наразі немає інформації про співучасників злочину. Мотиви нападника з'ясовують. При цьому голова Міністерства внутрішніх справ Баварії Йоахім Германн (Joachim Herrmann) повідомив, що підозрюваний раніше лікувався у психіатричній клініці.