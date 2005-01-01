Троє туристів травмувалися на Львівщині під час катання на лижах

22 січня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи надали допомогу трьом травмованим лижникам.

Як інформує ДСНС Львівщини, троє туристів травмувалися під час катання на лижних трасах г. Високий Верх, г. Політехнік та г. Тростян. В 19-річного одесита травмована рука, у 41-річної мешканки Одеси ‒ травма ноги. А 26-річний харків’янин отримав травму ключиці.

Рятувальники надали їм домедичному допомогу та спустили постраждалих до підніжжя гір. Там їх передали медикам для надання подальшої допомоги.