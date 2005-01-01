За минулу добу рятувальники надали допомогу лижникові та відшукали заблукалого туриста

На г. Тростян рятувальники відшукали заблукалого одесита

За минулу добу, 21 січня, рятувальники надали допомогу травмованому 31-річному туристу-лижнику. Ще одного туриста, який заблукав, рятувальники відшукали на горі Тростян на Сколівщині.

21 січня на лижній трасі г. Високий Верх Сколівського району травмувався лижник. 31-річний мешканець м. Борислав Львівської області травмував праву ногу.

Також рятувальники відшукали заблукалого на горі Тростян туриста-лижника.

«На лижній трасі г. Тростян Сколівського району здійснено пошук одного заблукалого туриста-лижника, 1993 року народження, мешканця м. Одеса», – йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС у Львівській області.

О 19:00 заблукалого було знайдено. Медичної допомоги він не потребував.